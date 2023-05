Do tính chất phức tạp của vụ án, khi hết thời hạn trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An sẽ tiếp tục gia hạn tạm giam lần thứ 3 với các bị can để phục vụ điều tra.

Ngày hôm nay (29/5), PV của trang Dân Trí đã có cuộc trao đổi với đại diện Công an tỉnh Long An. Cơ quan điều tra cho biết, ngày 3/6 sẽ hết hạn tạm giam lần 2 với 3 bị can liên quan đến vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1993), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995).

Theo nguồn tin trên, hiện nay 6 người tại Tịnh thất Bồng Lai đã bị khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong đó, có 5 người bị bắt giữ, trừ ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại do vấn đề sức khỏe.

Liên quan đến người mới nhất vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Lê Thanh Nhị Nguyên, trao đổi với Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, sáng 27/5, khi Cơ quan điều tra đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa.

Do đó, Cơ quan điều tra phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ mở cửa để tống đạt quyết định. "Việc khởi tố, bắt tạm giam Nhị Nguyên nhằm không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Khi Cơ quan điều tra đến Tịnh thất Bồng Lai để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa. Ảnh: Internet

Liên quan tới vụ việc tại Tịnh thất Bồng Lai, báo Người Lao Động cho biết, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi). Diễm My được truy tìm để triệu tập về phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai.

Yếu tố "cô gái tên Diễm My" (ngụ TP.HCM) được dư luận đặt ra nhiều vấn đề có thể liên quan đến một số tội phạm khác tại vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Song, từ khi ông Lê Tùng Vân và 3 bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trung Dương bị khởi tố thì Diễm My mất tích, gây ra nhiều “giai thoại ly kỳ” liên quan đến hoạt động của một số người trong Tịnh thất Bồng Lai. Ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai cũng có dấu hiệu bất hợp tác, không khai gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc tìm kiếm Diễm My gặp khó khăn.

Đến nay đã gần 3 năm Diễm My mất liên lạc với gia đình. Dư luận cho rằng, đây là vụ mất tích bí ẩn và nhiều lần kêu gọi "giải cứu" cô gái nhưng bất thành.

Ngày 16/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi). Ảnh: Internet

Việc liên tiếp khởi tố, bắt giữ thêm người ở Tịnh thất Bồng Lai là để làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại đây, không bỏ lọt tội phạm. Theo cơ quan điều tra, vụ án về Tịnh Thất Bồng Lai có nhiều tình tiết tiết phức tạp. Do đó, việc điều tra, làm rõ những sai phạm tại đây được cơ quan công an làm thận trọng, theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây theo đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân.