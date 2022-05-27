NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam thêm một người liên quan trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Xã hội 27/05/2022 12:32

Đến nay, cơ quan điều tra ở Long An đã khởi tố 6 bị can tại 'Tịnh thất Bồng Lai', trong đó bắt tạm giam 5 người.

Ngày 27/5, liên quan vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", trao đổi với báo Dân trí, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

"Sáng nay, khi cơ quan điều tra đến 'Tịnh thất Bồng Lai' để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa. Cơ quan điều tra phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ mở cửa để tống đạt quyết định. Việc khởi tố, bắt tạm giam Nhị Nguyên nhằm không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến 'Tịnh thất Bồng Lai'", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam thêm một người liên quan trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh 1
Lê Thanh Nhị Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí

 

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 người tại "Tịnh thất Bồng Lai" (trong đó 5 người bị tạm giam) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Diễn biễn vụ việc, báo Pháp luật TPHCM cho biết, trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Những người này gồm Lê Tùng Vân (91 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trong đó, công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến "Tịnh Thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can đến ngày 3/6/2022.

Đến ngày 12/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đối tượng Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

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Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh, tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

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Từ khóa:   Tịnh Thất Bồng Lai Thiền am bên bờ vũ trụ Lê Thanh Nhị Nguyên

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