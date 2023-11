Những sự thật động trời về con nuôi Quang Lê tại Tịnh thất Bồng Lai: Vẻ ngoài thánh thiện của ni cô mồ côi chỉ là 'mác' để 'lòe' thiên hạ?

Với tài năng được ghi nhận tại Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân đã được Quang Lê nhận làm con nuôi và đỡ đầu với lời hứa sẽ hỗ trợ việc nhận show đi hát cũng như học văn hóa. Nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức. Trở thành con nuôi của Quang Lê, không thể phủ nhận việc Huyền Trân có thêm nhiều show diễn hơn và tiền cát sê cũng giúp cho cô bé trang trải cuộc sống.

Quang Lê từng nhận đỡ đầu cho Huyền Trân. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Huyền Trân bất ngờ trở lại tịnh thất Bồng Lai, hé lộ mâu thuẫn với cha nuôi Quang Lê: "Chú Quang Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau". Sự việc khiến cho giọng ca Về đâu mái tóc người thương nhận về không ít chỉ trích vào thời điểm đó. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng.

Trở về với cuộc sống nơi Tịnh thất, Huyền Trân vẫn tiếp tục xây dựng hình tượng ngoan hiền, thường xuyên livestream hát tặng khán giả. Phải đến khi ồn ào về tịnh thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn.

Sau hàng loạt sự việc bị bại lộ, Huyền Trân gây phẫn nộ vì sự thiếu trung thực của mình. Ảnh: Internet

Theo Đời sống & Pháp luật, mặc dù liên tục khẳng định mình là trẻ mồ côi trên sóng truyền hình nhưng theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội – Công an tỉnh Long An, Huyền Trân (tên thật là Lê Thanh Huyền Trân) là con ruột của ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) và bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960). Thực chất cô đang sống cùng cha mẹ ruột của mình chứ không hề thiếu thốn tình thương như khán giả vẫn lầm tưởng. Cùng với đó, Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con của ông Lê Tùng Vân cũng liên tục livestream tố cáo cha mình và cho biết Lê Thanh Huyền Trân - Á quân của The Voice Kids 2014 không phải là trẻ mồ côi.

Và ngay lập tức, Huyền Trân đã bị CĐM lên án dữ dội khi đã tạo cho mình một vỏ bọc mồ côi để có được sự thương cảm của công chúng. Hoá ra những hình ảnh hiền lành, thánh thiện, đáng thương mà cô cho dư luận thấy đều là "mác" để "loè" thiên hạ.

Năm 2018, trong bài chia sẻ với báo Lao Động, Huyền Trân cũng từng tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của bản thân khi cho biết mình bị bệnh động kinh nhưng đã khỏi, bị bệnh suyễn khá nặng nên khi lên lớp 5 cô đã phải nghỉ học do ốm liên miên.

Tuy nhiên, sau ngần ấy ồn ào thì dân tình cũng cho rằng những thông tin mà Huyền Trân chia sẻ đều là giả, bởi sau khi rời nhà Quang Lê để trở về Tịnh thất Bồng Lai, Huyền Trân thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch sang chảnh, khoe hình trong phòng tập thể hình cũng như phát trực tiếp cảnh mình ca hát với những người trong Tịnh Thất Bồng Lai.

Sau những ồn ào cũng như thị phi xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai thì đến thời điểm hiện tại, khi nhắc đến Huyền Trân, nhiều người vẫn không khỏi ngán ngẩm về những chiêu trò mà những người đứng sau tạo dựng nên hòng thu hút sự chú ý của dư luận.