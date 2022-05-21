Những sự thật động trời về con nuôi Quang Lê tại Tịnh thất Bồng Lai: Vẻ ngoài thánh thiện của ni cô mồ côi chỉ là 'mác' để 'lòe' thiên hạ?

Cô gái này là thí sinh gây ấn tượng đặc biệt tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) 2014. Thời điểm đó, Huyền Trân tự nhận là trẻ mồ côi và cho biết mình sống ở Tịnh thất Bồng Lai.

Tịnh thất Bồng Lai và những vụ việc liên quan đến cơ sở tự xưng thờ tự Phật giáo này khiến dư luận dậy sóng. Những bí ẩn liên quan đến tịnh thất sau khi dần dần được hé lộ đã khiến xã hội đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Liên tiếp những người được cho là "chủ chốt" của Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt, dân tình càng thêm hoang mang khi loạt sự thật về những người ở lại liên tục bị vạch trần. Ngoài 5 chú tiểu nổi đình đám sau khi dành quán quân cuộc thi Thách thức danh hài, Tịnh thất Bồng Lai còn có một người nổi tiếng không kém, đó là Huyền Trân.

Ở vòng Giấu mặt tại cuộc thi, chính giọng hát da diết của Huyền Trân với Còn tuổi nào cho em đã khiến các team HLV như Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Lam Trường và cả Cẩm Ly nhanh tay bấm nút chọn. Kết thúc Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân giành ngôi vị Á quân, luôn được dư luận sát sao dõi theo, cái tên "cô bé hát nhạc Trịnh" cũng gắn với Huyền Trân từ đó.

Hình ảnh thiếu nữ trong trang phục tu hành (áo lam và mũ len che đầu không có tóc) hát nhạc Trịnh đã "đốn tim" các giám khảo và khán giả truyền hình. Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng Huyền Trân đã truyền tải được toàn bộ ca từ, cảm xúc giàu tính triết lý và đầy chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát vừa mộc mạc, vừa tràn đầy cảm xúc.

Với tài năng được ghi nhận tại Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân đã được Quang Lê nhận làm con nuôi và đỡ đầu với lời hứa sẽ hỗ trợ việc nhận show đi hát cũng như học văn hóa. Nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức. Trở thành con nuôi của Quang Lê, không thể phủ nhận việc Huyền Trân có thêm nhiều show diễn hơn và tiền cát sê cũng giúp cho cô bé trang trải cuộc sống.

Quang Lê từng nhận đỡ đầu cho Huyền Trân. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Huyền Trân bất ngờ trở lại tịnh thất Bồng Lai, hé lộ mâu thuẫn với cha nuôi Quang Lê: "Chú Quang Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau". Sự việc khiến cho giọng ca Về đâu mái tóc người thương nhận về không ít chỉ trích vào thời điểm đó. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng.

Trở về với cuộc sống nơi Tịnh thất, Huyền Trân vẫn tiếp tục xây dựng hình tượng ngoan hiền, thường xuyên livestream hát tặng khán giả. Phải đến khi ồn ào về tịnh thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn.

Sau hàng loạt sự việc bị bại lộ, Huyền Trân gây phẫn nộ vì sự thiếu trung thực của mình. Ảnh: Internet

Theo Đời sống & Pháp luật, mặc dù liên tục khẳng định mình là trẻ mồ côi trên sóng truyền hình nhưng theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội – Công an tỉnh Long An, Huyền Trân (tên thật là Lê Thanh Huyền Trân) là con ruột của ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) và bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960). Thực chất cô đang sống cùng cha mẹ ruột của mình chứ không hề thiếu thốn tình thương như khán giả vẫn lầm tưởng. Cùng với đó, Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con của ông Lê Tùng Vân cũng liên tục livestream tố cáo cha mình và cho biết Lê Thanh Huyền Trân - Á quân của The Voice Kids 2014 không phải là trẻ mồ côi.

Và ngay lập tức, Huyền Trân đã bị CĐM lên án dữ dội khi đã tạo cho mình một vỏ bọc mồ côi để có được sự thương cảm của công chúng. Hoá ra những hình ảnh hiền lành, thánh thiện, đáng thương mà cô cho dư luận thấy đều là "mác" để "loè" thiên hạ.

Năm 2018, trong bài chia sẻ với báo Lao Động, Huyền Trân cũng từng tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của bản thân khi cho biết mình bị bệnh động kinh nhưng đã khỏi, bị bệnh suyễn khá nặng nên khi lên lớp 5 cô đã phải nghỉ học do ốm liên miên.

Tuy nhiên, sau ngần ấy ồn ào thì dân tình cũng cho rằng những thông tin mà Huyền Trân chia sẻ đều là giả, bởi sau khi rời nhà Quang Lê để trở về Tịnh thất Bồng Lai, Huyền Trân thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch sang chảnh, khoe hình trong phòng tập thể hình cũng như phát trực tiếp cảnh mình ca hát với những người trong Tịnh Thất Bồng Lai.

Sau những ồn ào cũng như thị phi xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai thì đến thời điểm hiện tại, khi nhắc đến Huyền Trân, nhiều người vẫn không khỏi ngán ngẩm về những chiêu trò mà những người đứng sau tạo dựng nên hòng thu hút sự chú ý của dư luận.