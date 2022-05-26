Tịnh thất Bồng Lai gặp 'BIẾN': Có hay không việc 3 đệ tử thân cận khai nhận 'đích thị là con ruột' của 'thầy ông nội?

Theo cơ quan điều tra, công an nhận được tin báo về việc 4 người này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện.

Ngày 7/1/2022, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngoài ông Lê Tùng Vân , 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (26 tuổi) bị bắt tạm giam.

Vụ việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân…, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) được cho tại ngoại. Mới đây nhất, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) cũng đã bị bắt tạm giam.

Theo Vietnamnet, kết quả giám định ADN cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Một nguồn tin nói rằng, “Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

Những ngày qua có nhiều thông tin đăng tải việc 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương khai nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân.

Trong đó, Trùng Dương là con của ông Vân và bà Cao Thị Cúc, còn Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là con của ông Vân với người phụ nữ khác.

Ngoài ra, Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là "sản phẩm loạn luân" của ông Lê Tùng Vân em gái ruột cũng từng chia sẻ trên livestream của một nữ doanh nhân, công bố rằng, những người sống chung với ông Vân từ trước đến nay như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương… đều là con ruột của ông Vân.

Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Dân Trí mới đây, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, những thông tin được đăng tải về việc 3 bị can đang bị tạm giam gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương khai nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác.

Các bị can đang bị tạm giữ này và bị can Lê Tùng Vân có dấu hiệu bất hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đại diện công an tỉnh Long An "bác" thông tin các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai khai nhận là con ruột Lê Tùng Vân. Ảnh: Internet

Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh, tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Trong đó, vấn đề các bị can đang bị tạm giam có chung huyết thống với ông Lê Tùng Vân hay không cũng đang được điều tra.

Chiều 16/5, Công an tỉnh Long An đưa ra thông báo truy tìm Diễm My (23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) nhằm phục vụ công tác điều tra. Việc tìm kiếm Diễm My do gia đình cô gái tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô, người thân hoang mang vì cô đã mất liên lạc với gia đình gần 3 năm.

Công an đang truy tìm Diễm My nhằm phục vụ điều tra. Ảnh: Internet

Phía công an cho rằng, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, thông tin tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan. Cơ quan điều tra tìm kiếm cô gái để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.