Nhị Nguyên 'Tịnh thất Bồng Lai' - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam có thái độ ra sao khi Công an đến làm việc?

Xã hội 27/05/2022 19:51

Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, sáng nay (27/5), khi Cơ quan điều tra đến 'Tịnh thất Bồng Lai' để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa.

Ngày 27/5, liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai, thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhị Nguyên 'Tịnh thất Bồng Lai' - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam có thái độ ra sao khi Công an đến làm việc? - Ảnh 1
Lê Thanh Nhị Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí

 

Nếu ai theo dõi ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, chắc chắn sẽ nhận ra đây là gương mặt không mấy xa lạ. Cũng giống như Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên hay Trùng Dương… Lê Thanh Nhị Nguyên sử dụng trang Facebook gần 80.000 lượt theo dõi làm nơi truyền tải thông tin, livestream giao lưu cùng fan hâm mộ.

Nam thanh niên này cũng tự nhận mình là sư thầy, mặc áo nâu sòng như các bậc chân tu. Vào thời điểm Tịnh Thất Bồng Lai bị bà Phương Hằng “ghé thăm” hay vướng nghi vấn ăn chặn từ thiện, giả tu. Nhị Nguyên sẵn sàng xù lông bảo vệ. Thậm chí dùng những từ ngữ khá khó nghe để phản bác.

Liên quan đến người mới nhất vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Lê Thanh Nhị Nguyên, trao đổi với Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, sáng nay (27/5), khi Cơ quan điều tra đến Tịnh thất Bồng Lai để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa.

Do đó, Cơ quan điều tra phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ mở cửa để tống đạt quyết định. "Việc khởi tố, bắt tạm giam Nhị Nguyên nhằm không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Nhị Nguyên 'Tịnh thất Bồng Lai' - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam có thái độ ra sao khi Công an đến làm việc? - Ảnh 2
Lê Thanh Nhị Nguyên có hành vi chống đối khi Công an đến làm việc. Ảnh: Internet

 

Trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người đang cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Những người này gồm Lê Tùng Vân (91 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trong đó, công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến "Tịnh Thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can đến ngày 3/6/2022.

Đến ngày 12/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đối tượng Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam thêm một người liên quan trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

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Đến nay, cơ quan điều tra ở Long An đã khởi tố 6 bị can tại 'Tịnh thất Bồng Lai', trong đó bắt tạm giam 5 người.

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