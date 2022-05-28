Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên là nhân vật thế nào trong 'Tịnh thất Bồng Lai'?

Theo nguồn tin từ Lao Động, ngày 27/05, cơ quan điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Được biết, thời điểm nhận lệnh tống đạt. Đối tượng có thái độ chống đối, không hợp tác. Bắt buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc, hỗ trợ mở cổng.

Là một trong những cá nhân nằm trong cơ sở Tịnh thất Bồng Lai. Đối tượng Nhị Nguyên thường xuyên dùng MXH để chia sẻ hình ảnh, thông tin sai lệch về tôn giáo. Thậm chí sẵn sàng đáp trả lại những người bày tỏ quan điểm trái chiều về cơ sở “giả tu” này.

Nếu ai theo dõi ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, chắc chắn sẽ nhận ra đây là gương mặt không mấy xa lạ. Cũng giống như Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên hay Trùng Dương… Lê Thanh Nhị Nguyên sử dụng trang Facebook gần 80.000 lượt theo dõi làm nơi truyền tải thông tin, livestream giao lưu cùng fan hâm mộ.

Nam thanh niên này cũng tự nhận mình là sư thầy, mặc áo nâu sòng như các bậc chân tu. Vào thời điểm Tịnh Thất Bồng Lai bị bà Phương Hằng “ghé thăm” hay vướng nghi vấn ăn chặn từ thiện, giả tu. Nhị Nguyên sẵn sàng xù lông bảo vệ. Thậm chí dùng những từ ngữ khá khó nghe để phản bác.

Đối tượng này được biết đến nhiều qua vụ án “động trời” Diễm My xung quanh việc ẩu đả với gia đình nữ sinh này.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, vào năm 2019, dư luận ở Long An "dậy sóng" vì hàng trăm người kéo đến Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm Diễm My. Cuộc "giải cứu" cô gái này đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột Diễm My) và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai " do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo ông Thắng, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TP HCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy vậy, từ năm 2019, Diễm My bất ngờ bỏ nhà đi, chặn mọi liên hệ với gia đình.

Khi có thông tin con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, chiều 24/10/2019, ông Thắng cùng nhiều người họ hàng đến tìm con thì xảy ra lời qua tiếng lại với một số người tại đây.

Lúc này, Lê Thanh Nhị Nguyên - người tự xưng đang tu hành tại đây - đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại, trúng tay bà Châu Vinh Hóa - người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Bức xúc, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném lại khiến Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương tích 13%.

Lê Thanh Nhị Nguyên trong vụ xô xát với gia đình Diễm My. Ảnh: Internet

Tiếp diễn vụ việc sau đó, Vietnamnet cho biết, ngày 15/4, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại.

Tuy nhiên, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo. Phía bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn phía bị hại đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong đó, bị hại không đồng ý mức bồi thường chỉ có gần 9 triệu đồng mà tòa sơ thẩm tuyên và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét buộc bị cáo bồi thường số tiền lên tới hơn 3,3 tỉ đồng do bị hại chịu các thiệt hại liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần,…

Sau khi nghị án, đến hơn 21 giờ đêm 9/12, tòa phúc thẩm tuyên án. Theo đó, HĐXX nhận định đa số các kháng cáo của ông Lê Thanh Nhị Nguyên không có cơ sở để chấp nhận. Tòa tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Đồng thời, buộc bị cáo Hóa bồi thường thêm 6 tháng lương cơ bản cho bị hại Nhị Nguyên (tổng số tiền khoảng 17,84 triệu đồng).

Đến nay, ông Thắng và gia đình vẫn không rõ Diễm My đang sinh sống ở đâu.

Diễm My mất tích bí ẩn trong 2 năm qua. Ảnh: Internet

Cho đến hiện tại vẫn chưa ai rõ Diễm My đang sinh sống ở đâu. Theo nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan, cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.