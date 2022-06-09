Chuẩn bị đưa ra tòa xét xử 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Xã hội 09/06/2022 22:04

Viện kiểm sát tỉnh Long An đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố 6 người trong vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai', riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa tìm được nên tách riêng ra vụ án khác, bắt được sẽ xử lý sau.

Chiều tối nay (9/6), báo Đại Đoàn Kết đưa tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, cho biết cơ quan này đã ra cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chuẩn bị xét xử các bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An), sau đó đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Chuẩn bị đưa ra tòa xét xử 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 người ở 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh 1
Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm bị can ở Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: ĐĐK

 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện, gồm: máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và Youtube cá nhân những nội dung có chứa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; xúc phạm Phật giáo... ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", VOV cho biết, theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện, gồm: máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và Youtube cá nhân những nội dung có chứa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; xúc phạm Phật giáo... ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị can trên cùng một số người khác đến sinh sống tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Căn nhà này ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị can Lê Tùng Vân có vai trò cầm đầu lên ý tưởng, nội dung rồi chỉ đạo các đối tượng trên tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt tại ngôi nhà này. Theo đó, cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Liên quan đến vụ án còn có bị can Lê Thu Vân, cũng bị khởi tố cùng tội danh. Tuy nhiên, hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, cũng không có tại địa chỉ thường trú. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã bóc tách sang một vụ án hình sự khác để tiếp tục truy xét.

Diễn biến MỚI vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Tách vụ án để điều tra riêng đối với nữ bị can đang mất tích

Diễn biến MỚI vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Tách vụ án để điều tra riêng đối với nữ bị can đang mất tích

Mặc dù bị khởi tố cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai nhưng nữ bị can Lê Thu Vân (65 tuổi) chưa có mặt ở địa phương, được cơ quan công an tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân Thiền am bên bờ vũ trụ

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