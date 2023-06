“Tâm sự” ở nhà nghỉ với tình trẻ, người đàn ông mất 3 miếng vàng SJC trị giá hơn 130 triệu đồng

Mới đây, người đàn ông tên Tr. (58 tuổi) đã hẹn hò với cô gái 9X tại một nhà nghỉ ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Lợi dụng lúc ông Tr ngủ quên, “tình trẻ” đã lấy chìa khoá của ông Tr để mở cốp và trộm 3 miếng vàng SJC.trị giá hơn 130 triệu đồng rồi biến mất

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngày 6/7 Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ trộm 3 miếng vàng SJC xảy ra tại nhà nghỉ Mỹ Dung (đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà).

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 4/7, Công an phường nhận được trình báo của ông Đ.Tr. (SN 1963, trú phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) về việc ông bị lấy cắp tài sản tại nhà nghỉ Mỹ Dung. Tổng số tài sản bị lấy cắp gồm 3 miếng vàng thẻ SJC trị giá 132 triệu đồng.

Ông Tr. nghi ngờ “bạn gái” Lê Thị Minh Dung (SN 1998, thường trú tổ 35 Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản này.

Ảnh: Báo Tổ Quốc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã đến hiện trường, xác minh và tìm bắt nghi can của vụ trộm. Lê Thị Minh Dung - “bạn gái” của ông Tr cũng đã được mời lên cơ quan Công an để làm việc.

Tại Công an phường, Dung đã khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Tr., vào chiều ngày 4/7 Dung đã chủ động gọi điện cho Tr. hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Mỹ Dung. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Dung đã lấy chìa khóa xe của ông Tr. để tại nhà nghỉ, mở cốp xe và lấy trộm 3 miếng vàng SJC rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Sao đó, Dung đã mang ra tiệm vàng bán 1 miếng vàng được 57 triệu đồng. Đến sáng ngày 5/7, khi biết ông Tr. đã trình báo Công an, Dung đã liên hệ ông Tr. trả lại 2 miếng vàng và số tiền trên.

Quản lý nhà hàng nói gì về khoản phụ thu 4,5 triệu đồng khi luộc hộ khách 18kg hải sản? Một nhà hàng ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tính phụ thu đến 4,5 triệu đồng khi chỉ luộc và hấp 18kg hải sản cho một đoàn du khách. Phí phụ thu này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua, quản lý nhà hàng đã lên tiếng giải thích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-o-nha-nghi-voi-tinh-tre-nguoi-dan-ong-mat-3-mieng-vang-sjc-tri-gia-hon-130-trieu-dong-481306.html