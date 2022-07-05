TP.HCM lại vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết nâng tổng số lên 11 ca kể từ đầu năm đến nay.

Ngày 4/7, Báo Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), kể từ ngày 24/6 đến 30/6 (tuần 26), thành phố đã ghi nhận 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 158 ca (6,9%) so với trung bình 4 tuần trước.

Đầu tuần này, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên 11 ca kể từ đầu năm đến nay.

Số ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh trong mùa mưa tại TP.HCM Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện nay TP.HCM đã bước vào mùa mưa, mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết hằng năm, số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở 15/22 quận huyện, TP Thủ Đức, trừ quận 1, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 12, Phú Nhuận. Riêng Cần Giờ và Nhà Bè ghi nhận số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận tổng cộng 21.750 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 181,5% so với cùng kỳ năm ngoái là 7.726 ca. Trong đó, có 346 ca bệnh sốt xuất huyết nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu là do muỗi vằn đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

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