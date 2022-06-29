Viện Pasteur TP.HCM cho biết virus gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành trên địa bàn là chủng Dengue 2 có độc lực cao.

Theo Người Lao Động, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước thông tin, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận trên 1.750 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 227 ổ bệnh rải rác trên địa bàn các huyện. Có 3 trường hợp tử vong do SXH, gồm 2 ca tại TP Đồng Xoài và 1 ca tại huyện Phú Riềng. Đáng chú ý, từ ngày 13 đến ngày 19/6, ghi nhận 254 ca mắc SXH, tăng 39% so với tuần trước đó. Số ca mắc cao lần lượt tại thị xã Phước Long, TP Đồng Xoài, các huyện Lộc Ninh, Phú Riềng, Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng, Đồng Phú, thị xã Bình Long, huyện Bù Đốp. Virus gây bệnh SXH lưu hành trên địa bàn là chủng Dengue 2 có độc lực cao.

Bình Phước đã có 3 người tử vong vì sốt xuất huyết - Ảnh: Người Lao Động Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, qua giám sát và lấy mẫu xét nghiệm tại một số địa phương của tỉnh, Viện Pasteur TP.HCM cho biết virus gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành trên địa bàn là chủng Dengue 2 có độc lực cao. Trước diễn biến phức tạp khi số ca mắc SXH tăng cao, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống SXH. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ bệnh sốt xuất huyết tại địa phương; tổ chức phun hóa chất tại 100% gia đình thuộc khu vực ổ bệnh; xác định khu vực có nguy cơ cao tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Sở cũng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời; có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, đảm bảo tất cả hộ gia đình tại khu vực ổ bệnh và nơi có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát bể, dụng cụ chứa nước, vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành diệt lăng quăng.

Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này Ba trường hợp trong cùng 1 gia đình được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên với triệu chứng chóng mặt, nôn nhiều, đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm theo tức ngực, khó thở.

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