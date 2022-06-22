Bé trai 3 tuổi đột ngột khó thở, tím tái sau buổi học

Cụ thể, ngày 19/6/2022, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận một bé trai vào viện trong tình trạng trẻ khó thở từng cơn, tím tái, rút lõm nhiều, rale rít nhiều bên phải, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản.

Mới đây, trên website chính thức của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ bài viết một trường hợp một bệnh nhi là bé trai 32 tháng tuổi quê ở Phú Thọ bị hóc dị vật .

Gia đình cho biết, trước đó trẻ đi học về tối đột ngột quấy khóc sau đó khó thở tím tái. Người lịm đi, gọi ko biết. Trẻ được đưa đến trạm y tế gần nhà. Tại đây, khi được kích thích đau trẻ đã bật khóc, da hồng lại nhưng vẫn khó thở. Bệnh nhi được đưa đến Trung tâm y tế huyện và được đặt ống nội khí quản, thở máy. Sau12h tình trạng trẻ ổn, được rút ống. Tuy nhiên, sau rút ống vẫn xuất hiện khó thở, tím từng cơn nên các bác sĩ đã cho chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Khai thác từ gia đình, trẻ không có tiền sử bệnh lý, sau khi loại trừ các trường hợp có thể xảy ra, các Bác sỹ khoa Hồi sức tích cực – chống độc của bệnh viện lập tức nghĩ tới dị vật đường thở. Trẻ được chỉ định chụp CT lồng ngực. Hình ảnh chụp cho thấy trẻ bị tắc phế quản gốc bên phải. Ngay lập tức trẻ được đặt ống nội khí quản lại và tiến hành nội soi phế quản ngay tại giường, gắp ra được dị vật có kích thước 0.3*1cm, nghi giống miếng thịt tôm. Hiện tại thông khí đã ổn, trẻ được rút máy và có thể tự thở.

Hình ảnh dị vật được gắp ra từ khí quản

Theo Th.Bs Cao Việt Hưng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc , Bệnh viện Sản Nhi cho biết, hóc dị vật là tai nạn thường gặp phải ở trẻ nhỏ, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời rất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt đối với trẻ dưới 3 tuổi, khả năng trao đổi thông tin, mô tả của trẻ với người lớn còn khó khăn, nếu trong tầm mắt quan sát của người lớn, khi thấy trẻ bị hóc, sặc thì có thể xử trí kịp thời. Tuy nhiên nhiều trường hợp trẻ đi ra ngoài chơi hoặc ở ngoài tầm nhìn của cha mẹ, người lớn, không biết trẻ có ăn gì hay không nhưng nếu thấy có các dấu hiệu bất thường, xảy ra đột ngột như cơn khó thở, tím tái, không xác định được nguyên nhân (mà trước đây trẻ không có các tiền sử bệnh lý liên quan đến các cơn khó thở đó), thì gia đình nên nghĩ tới việc trẻ có thể hóc dị vật. Khi đó, cần sơ cứu trẻ như vỗ lưng, ấn ngực để dị vật có thể rơi ra ngoài.

Bác sỹ Hưng cũng khuyến cáo: Trẻ bị hóc dị vật có thể bị suy hô hấp rất nhanh, trẻ rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và có thể bị hôn mê ngay sau đó. Cha mẹ có trẻ nhỏ cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng xử trí khi trẻ bị hóc dị vật vì nếu không xử trí ngay lập tức và thời gian di chuyển đến cơ sở y tế quá xa, trên 5 phút thì cơ hội cứu sống rất thấp, có thể gây tổn thương rất lớn đến não bộ, trẻ sẽ phải chịu những di chứng đáng tiếc.

Nguồn ảnh: Website Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ