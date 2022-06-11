Sợ cô giáo biết, bé 6 tuổi cho 5 viên bi nam châm vào miệng rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Tin y tế 11/06/2022 08:49

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, nôn ói khi vô tình nuốt dị vật vào bụng.

Mới đây, trên website chính thức của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã chia sẻ về một trường hợp bệnh nhi phải nhập viện vì nuốt phải dị vật. 

Cụ thể, lúc 14 giờ 30 phút ngày 9/6/2022, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tiếp nhận một trường hợp trẻ tên Ch. G. H. (6 tuổi, nữ, ngụ ở Quận 11, TP.HCM), trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói.

Khai thác bệnh sử ghi nhận cách nhập viện 2 giờ, em đang chơi ở nhà trẻ mẫu giáo, được bạn cùng lớp cho 5 viên bi nam châm chơi, em giấu không cho cô giáo biết, bằng cách bỏ vào miệng ngậm để dự định ra về lấy ra, nhưng vô tình nuốt luôn vào bụng (dạ dày). Em thấy khó chịu, đau bụng nên khai với cô giáo bảo mẫu, thông báo cho gia đình mẹ vào đón bé chở đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Sợ cô giáo biết, bé 6 tuổi cho 5 viên bi nam châm vào miệng rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Hình ảnh Xquang bụng đứng không sửa soạn cho thấy các viên bi nam châm, “chạy” xuống ruột non, được phối hợp nội soi ổ bụng đưa dị vật lên dạ dày nội soi gắp ra

Tại đây trẻ biểu hiện đau bụng, nôn ói, vẻ mặt hốt hoảng được hỗ trợ hô hấp thở oxy, chụp Xquang bụng không sửa soạn phát hiện dị vật ở ruột non, nên được hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, phối hợp với các bác sĩ ngoại khoa tiến hành nội soi đường tiêu hóa cấp cứu và nội soi ổ bụng, đẩy dị vật từ ruột non lên dạ dày cho bác sĩ tiêu hóa nội soi gắp ra 5 viên bi nam châm dính liền nhau.

Kết quả sau nội soi gắp dị vật, trẻ hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mac ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

Sợ cô giáo biết, bé 6 tuổi cho 5 viên bi nam châm vào miệng rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2
Sau nội soi gắp dị vật, trẻ được tiếp tục theo dõi tại khoa ngoại về nguy cơ thủng, chít hẹp tắc ruột, nhiễm trùng,…

Theo các bác sĩ, dị vật bi nam châm nếu chậm xử trí sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, thủng ruột, các viên bi dính vào nhau gây vặn xoắn các quai ruột, gây tắc ruột… nguy hiểm cho tính mạng trẻ.

Nguồn ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

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