Kinh hoàng phát hiện con đỉa 'sống' dài 4cm trong cơ thể trẻ nhỏ sau tắm suối

Tin y tế 16/06/2022 10:39

Các bác sĩ Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa nội soi gắp thành công 1 con đỉa dài khoảng 4 cm từ đường thở của một bệnh nhi 4 tuổi.

Mới đây, trên trang web chính thức của Bệnh viện Nhi Trung ương về chia sẻ về trường hợp một bệnh nhi 4 tuổi với con đỉa sống trong cơ thể.

Cụ thể, các bác sĩ Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa nội soi gắp thành công 1 con đỉa dài khoảng 4 cm từ đường thở cháu V.T.T (4 tuổi, ở Điện Biên).

Theo người nhà bệnh nhi, trẻ thi thoảng được người nhà cho đi tắm suối gần nhà, cách nhập viện 1 tháng, trẻ xuất hiện ho, khò khè nhiều, không sốt. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện thì trẻ bắt đầu nôn ra máu tươi kèm theo một con đỉa. Sau nôn trẻ vẫn ho và khò khè nên được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra, tại đây các bác sĩ phát hiện trẻ có dị vật khí quản – Theo dõi viêm phổi và chuyển trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Kinh hoàng phát hiện con đỉa 'sống' dài 4cm trong cơ thể trẻ nhỏ sau tắm suối - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau nội soi gắp dị vật

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga – Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng ho, khò khè và tăng lên nhiều khi trẻ vận động mạnh, ăn uống… Sau khi được bác sĩ thăm khám và kiểm tra lại, xác định tại khí quản của bệnh nhi có dị vật, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển thẳng lên phòng mổ. 

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống cứng thấy tại khí quản bệnh nhi có dị vật “sống” màu đen, tiến hành gắp dị vật lấy ra được 1 con đỉa còn sống nguyên vẹn, dài khoảng 4 cm.

Kinh hoàng phát hiện con đỉa 'sống' dài 4cm trong cơ thể trẻ nhỏ sau tắm suối - Ảnh 2
Dị vật là con đỉa sống dài khoảng 4cm trong khí quản bệnh nhi 

Bác sĩ Nga cho biết thêm: Quá trình nội soi gắp dị vật, do đỉa di chuyển trong đường thở của trẻ nên khó khăn trong tiếp cận. Thêm vào đó, do con đỉa sống lâu ngày trong khí quản của trẻ nên càng ngày càng to lên, hút máu, khiến cho thành phế quản của bệnh nhân bị viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở. Hiện tại sau khi gắp dị vật, sức khoẻ trẻ ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Hô hấp. Dự kiến trẻ sẽ được ra viện một trong hai ngày tới.

Bác sĩ Nga cho hay: Trường hợp đỉa chui vào tai, mũi của bệnh nhi không phải hiếm. Trước đó, các bác sĩ Bênh viện Nhi Trung ương đã từng gắp một số trường đỉa chui vào mũi, tai..của một số bệnh nhi. Tuy nhiên, trường hợp đỉa chui vào khí quản của bệnh nhi trên đây là lần đầu tiên

Các bác sỹ khuyến cáo:

Cha mẹ tránh cho trẻ tắm khe, ao, hồ, sông, suối và đặc biệt là không uống nước khe, suối khi chưa được nấu sôi vì rất dễ bị đỉa chui vào hút máu.

Nếu cho trẻ đi bơi nên đi đến hồ bơi có nước lọc và đi cùng người lớn, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.

Khi trẻ tắm, bơi cần có người lớn giám sát, tuyệt đối không để trẻ tự tắm, bơi một mình.

 

Nguồn ảnh: Website Bệnh viện Nhi Trung ương

 

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