Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này

Tin y tế 25/06/2022 15:53

Ba trường hợp trong cùng 1 gia đình được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên với triệu chứng chóng mặt, nôn nhiều, đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm theo tức ngực, khó thở.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đã đăng tải bài viết về việc tiếp nhận cấp cứu 3 trường hợp là người trong cùng 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc.

Theo đó, sáng ngày 21/6, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận 3 trường hợp trong cùng 1 gia đình nhập viện với triệu chứng chóng mặt, nôn nhiều, đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm theo tức ngực, khó thở.

Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này - Ảnh 1

Theo lời kể của người nhà, được biết thịt cóc có giá trị dinh dưỡng cao nên bệnh nhân đã mua về nướng ăn. Sau ăn khoảng 3 giờ, cả 3 bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nên được đưa đến viện.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thịt cóc và được xử trí cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị tích cực với truyền dịch thải độc, chống loạn nhịp tim, hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định.

Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này - Ảnh 2

Theo bác sĩ Hồ Duy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thịt cóc không độc nhưng các bộ phận như da, trứng, gan, ruột của cóc rất độc. Các bộ phận này chứa Bufotoxin gồm nhiều độc tố rất mạnh và một số hợp chất hữu cơ khác, có tác dụng gây rối loạn nhịp tim nặng, tăng huyết áp, ngừng tim và ức chế hô hấp gây tử vong nhanh nếu ngộ độc nặng.

Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này - Ảnh 3
Được biết thịt cóc có giá trị dinh dưỡng cao nên bệnh nhân đã mua về nướng ăn và bị ngộ độc

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên ăn thịt cóc, vì các loại thịt khác đều có hàm lượng dinh dưỡng cao, nếu sử dụng thịt cóc làm thực phẩm phải đảm bảo chế biến loại bỏ những bộ phận chứa nọc độc trước khi sử dụng.

Nguồn ảnh: Facebook Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

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