Bé trai nguy kịch do đồng nhiễm sốt xuất huyết và biến chứng hậu COVID-19, ‘bão cytokine’ ảnh hưởng nặng nề

Tin y tế 17/06/2022 19:09

Trong thời gian vừa qua, bé trai 15 tuổi ngụ tại Đồng Tháp được phát hiện đồng nhiễm sốt xuất hiện kèm các triệu chứng hậu COVID-19 dẫn đến các tổn thương nguy kịch trên cơ thể.

Cập nhật trên VOV cho hay, trước đó nửa tháng, bệnh nhi này nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vì sốt cao hai ngày liên tục, nổi mề đay, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Mức độ của bệnh được cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong ba cấp độ của sốt xuất huyết. Bác sĩ điều trị theo phác đồ nhưng tình trạng không cải thiện, rơi vào lơ mơ, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh.

Tại khoa Nhiễm, trẻ sốt cao liên tục, được truyền dịch điện giải theo phác đồ sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, V.H nhanh chóng lơ mơ, ngủ gà, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh nguy kịch, được chuyển khoa Hồi sức tích cực sau 4 ngày điều trị.

Khai thác bệnh sử ghi nhận 2 ngày trước nhập viện, trẻ sốt cao liên tục, nổi mề đay. Bệnh nhi từng nhập viện khoa Nhiễm điều trị COVID-19 vào tháng 12.2021.

Bé trai nguy kịch do đồng nhiễm sốt xuất huyết và biến chứng hậu COVID-19, ‘bão cytokine’ ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 1
Bệnh nhi nhiễm cùng lúc sốt xuất huyết Dengue, nhiễm trùng nặng và biến chứng hậu COVID-19. Ảnh: VOV.

Cập nhật trên trang tin Lao Động, Vnexpress cụ thể đây là một trong những ca nhiễm trùng huyết nặng - sốc nhiễm trùng đầu tiên được gọi là hội chứng “cơn bão Cytokine”. Là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt chất cytokine gây viêm, tổn thương nặng các cơ quan nội tạng. Chúng gây tổn thương nhiều cơ quan như suy gan thận, não, rối loạn đông máu.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay Bệnh nhi được áp dụng lọc máu hấp phụ và lọc máu liên tục để giảm phản ứng viêm, hỗ trợ chức năng các cơ quan, song song với điều trị nhiễm trùng tích cực, dinh dưỡng đường tĩnh mạch, Globulin huyết thanh miễn dịch phù hợp,... để giải quyết tình trạng đồng nhiễm nhiều tác nhân (siêu vi Dengue, vi trùng) và phản ứng viêm liên quan SARS-CoV-2.

Bé trai nguy kịch do đồng nhiễm sốt xuất huyết và biến chứng hậu COVID-19, ‘bão cytokine’ ảnh hưởng nặng nề - Ảnh 2
Bệnh nhi trải qua 2 tuần điều trị gian khó đang dần phục hồi. Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống.

V.H đã trải qua nửa tháng trị bệnh. Hiện, sức khỏe của H dần ổn định và phục hồi các chức năng sống. Trường hợp của V.H là một trong những ca nhiễm trùng huyết nặng - sốc nhiễm trùng đầu tiên được áp dụng lọc máu hấp phụ để loại bỏ cơn bão Cytokine tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Cũng theo trang Infonet, các bác sĩ cho rằng bệnh Covid đi qua, nhưng cái hậu và cái bóng của nó vẫn quá lớn, rồi khi sốt xuất huyết và các bệnh lý nhiễm trùng nguy hiểm khác vẫn luôn rình rập người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt nhưng hậu Covid vẫn còn nhiều nguy cơ. Dịch sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm trùng khác cũng đang bùng phát khiến trẻ có nguy cơ đồng nhiễm nhiều bệnh. Gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca nguy kịch, trong đó nhiều trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi và không có bệnh lý nền. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu sức khỏe bất thường.

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Từ khóa:   bão cytokine COVID-19 Sốt xuất huyết

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