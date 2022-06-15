Ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận 866 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 10 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 14/6 đến 16h ngày 15/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 866 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 14/6 đến 16h ngày 15/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 866 ca ghi nhận trong nước (tăng 10 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 784 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (148), Hải Phòng (123), Nghệ An (43), Bắc Ninh (40), Phú Thọ (40), Đà Nẵng (33), Quảng Bình (32), Yên Bái (32), Lào Cai (30), Quảng Ninh (28), Hà Nam (26), Bắc Kạn (21), TP. Hồ Chí Minh (21), Nam Định (20), Tuyên Quang (18), Hưng Yên (18), Thái Nguyên (17), Hải Dương (16), Thái Bình (15), Quảng Trị (15), Hòa Bình (14), Vĩnh Phúc (14), Đồng Tháp (10), Ninh Bình (10), Hà Tĩnh (9), Sơn La (9), Lạng Sơn (8 ), Cao Bằng (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Thanh Hóa (5), Bình Định (5), Gia Lai (5), Lai Châu (5), Điện Biên (3), Khánh Hòa (3), Bến Tre (3), Bắc Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Phước (2), Tây Ninh (2), Đồng Nai (2), Bình Dương (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (-40), Đà Nẵng (-31), Phú Thọ (-16).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+123), Hà Nam (+11), Đồng Tháp (+10).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 768 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.734.151 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.378 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.726.385 ca, trong đó có 9.571.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.603.373), TP. Hồ Chí Minh (609.720), Nghệ An (485.135), Bắc Giang (387.643), Bình Dương (383.792).

Ngày 13/6, Việt Nam ghi nhận 617 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 48 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 12/6 đến 16h ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước.

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