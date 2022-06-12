Ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận 568 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 142 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 11/6 đến 16h ngày 12/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 568 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 568 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 11/6 đến 16h ngày 12/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 568 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 568 ca ghi nhận trong nước (giảm 142 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 378 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (170), Yên Bái (64), Quảng Ninh (25), Nghệ An (22), Đà Nẵng (21), Thái Nguyên (20), Quảng Bình (18), Phú Thọ (18), Lào Cai (17), Thái Bình (16), Vĩnh Phúc (16), TP. Hồ Chí Minh (16), Hà Nam (13), Bắc Kạn (13), Ninh Bình (12), Tuyên Quang (12), Lạng Sơn (9), Sơn La (9), Cao Bằng (9), Quảng Trị (9), Thừa Thiên Huế (8 ), Khánh Hòa (7), Thanh Hóa (6), Hà Giang (6), Hải Dương (6), Hưng Yên (5), Nam Định (3), Lai Châu (3), Bình Phước (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Hải Phòng (3), Hòa Bình (2), Điện Biên (2), Bình Định (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-31), Phú Thọ (-29), Nam Định (-15).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (+19), Thừa Thiên Huế (+8), Khánh Hòa (+7).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 816 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.731.812 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.372 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.724.047 ca, trong đó có 9.550.376 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.602.917), TP. Hồ Chí Minh (609.675), Nghệ An (485.055), Bắc Giang (387.636), Bình Dương (383.788).

Ngày 11/6, Việt Nam ghi nhận 710 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 251 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 10/6 đến 16h ngày 11/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 710 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 710 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-12-6-viet-nam-ghi-nhan-568-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-142-ca-so-voi-ngay-truoc-do-475748.html