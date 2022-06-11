Ngày 11/6, Việt Nam ghi nhận 710 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 251 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 10/6 đến 16h ngày 11/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 710 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 710 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 10/6 đến 16h ngày 11/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 710 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 710 ca ghi nhận trong nước (giảm 251 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 588 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (176), Yên Bái (60), Nghệ An (53), Phú Thọ (47), Lào Cai (31), Quảng Ninh (27), TP. Hồ Chí Minh (22), Tuyên Quang (22), Thái Bình (22), Sơn La (21), Thái Nguyên (21), Nam Định (18), Quảng Bình (17), Vĩnh Phúc (16), Hưng Yên (16), Bắc Kạn (14), Hòa Bình (13), Lâm Đồng (12), Hà Nam (11), Cao Bằng (10), Lạng Sơn (9), Hải Dương (9), Hà Giang (8 ), Ninh Bình (8 ), Bắc Giang (7), Hải Phòng (7), Bến Tre (5), Thanh Hóa (5), Quảng Trị (4), Điện Biên (4), Lai Châu (4), Bình Định (2), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Thuận (1), Bình Phước (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1).

- Ngày 11/6/2022, Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 853 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổng sung thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-77), Đà Nẵng (-42), Phú Thọ (-19).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+5), Tuyên Quang (+5), Quảng Bình (+5).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 833 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.731.244 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.367 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.723.479 ca, trong đó có 9.545.102 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.602.747), TP. Hồ Chí Minh (609.659), Nghệ An (485.033), Bắc Giang (387.636), Bình Dương (383.788).

Sợ cô giáo biết, bé 6 tuổi cho 5 viên bi nam châm vào miệng rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, nôn ói khi vô tình nuốt dị vật vào bụng.

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