Ngày 9/6, Việt Nam ghi nhận 802 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 114 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 08/6 đến 16h ngày 09/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 08/6 đến 16h ngày 09/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước (giảm 114 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 612 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (184), Yên Bái (66), Phú Thọ (42), Đà Nẵng (33), Vĩnh Phúc (32), Quảng Ninh (29), Nghệ An (28), Lào Cai (27), TP. Hồ Chí Minh (23), Tuyên Quang (22), Thái Nguyên (21), Hà Giang (19), Nam Định (19), Sơn La (19), Quảng Bình (18), Thái Bình (17), Hà Nam (17), Hải Dương (14), Lạng Sơn (13), Hòa Bình (13), Bắc Kạn (12), Lai Châu (11), Gia Lai (10), Cao Bằng (10), Hà Tĩnh (10), Hải Phòng (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Hưng Yên (8 ), Bắc Giang (8 ), Ninh Bình (7), Thanh Hóa (7), Bình Phước (6), Lâm Đồng (6), Khánh Hòa (6), Quảng Trị (6), Đồng Tháp (5), Điện Biên (4), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Bến Tre (1), Vĩnh Long (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-57), Nghệ An (-21), Bắc Kạn (-12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+9), Sơn La (+8), Phú Thọ (+7).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 868 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.728.720 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.341 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.720.955 ca, trong đó có 9.533.181 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.602.390), TP. Hồ Chí Minh (609.618), Nghệ An (484.932), Bắc Giang (387.610), Bình Dương (383.788).

Ngày 8/6, Việt Nam ghi nhận 913 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 47 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 07/6 đến 16h ngày 08/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 913 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-9-6-viet-nam-ghi-nhan-802-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-114-ca-so-voi-ngay-truoc-do-475060.html