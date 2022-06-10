Ngày 10/6, Việt Nam ghi nhận 961 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 162 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 9/6 đến 16h ngày 10/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 961 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 09/6 đến 16h ngày 10/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 961 ca ghi nhận trong nước (tăng 162 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 812 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (181), Bắc Ninh (77), Phú Thọ (66), Yên Bái (65), Nghệ An (48), Đà Nẵng (44), Lào Cai (31), Vĩnh Phúc (31), Hải Dương (26), Quảng Ninh (24), Sơn La (21), Thái Bình (20), Thái Nguyên (20), Bắc Giang (19), TP. Hồ Chí Minh (19), Hưng Yên (19), Nam Định (19), Tuyên Quang (17), Hải Phòng (17), Hòa Bình (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Lâm Đồng (15), Quảng Ngãi (14), Bắc Kạn (14), Bình Phước (12), Quảng Bình (12), Hà Tĩnh (12), Hà Giang (11), Quảng Trị (10), Tây Ninh (9), Ninh Bình (9), Hà Nam (9), Lạng Sơn (8 ), Cao Bằng (6), Thanh Hóa (6), Khánh Hòa (5), Lai Châu (5), Điện Biên (3), Phú Yên (2), Bến Tre (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-10), Hà Giang (-8), Hà Nam (-8).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+77), Phú Thọ (+24), Nghệ An (+20).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 857 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.729.681 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.351 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.721.916 ca, trong đó có 9.537.781 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.602.571), TP. Hồ Chí Minh (609.637), Nghệ An (484.980), Bắc Giang (387.629), Bình Dương (383.788).

Ngày 9/6, Việt Nam ghi nhận 802 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 114 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 08/6 đến 16h ngày 09/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-10-6-viet-nam-ghi-nhan-961-truong-hop-nhiem-covid-19-tang-162-ca-so-voi-ngay-truoc-do-475367.html