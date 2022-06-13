Ngày 13/6, Việt Nam ghi nhận 617 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 48 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 12/6 đến 16h ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 12/6 đến 16h ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước (tăng 48 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 527 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (157), Bắc Ninh (87), Yên Bái (41), Đà Nẵng (34), Phú Thọ (29), Hải Dương (27), Hải Phòng (23), Tuyên Quang (21), Quảng Ninh (20), Thái Bình (19), Lào Cai (17), Hưng Yên (16), Thái Nguyên (16), Hà Giang (12), Nam Định (8 ), Vĩnh Phúc (8 ), Hòa Bình (8 ), Cao Bằng (7), Bắc Kạn (7), Lạng Sơn (7), Thanh Hóa (7), Điện Biên (6), TP. Hồ Chí Minh (5), Gia Lai (5), Lâm Đồng (4), Khánh Hòa (4), Lai Châu (4), Hà Nam (3), Sơn La (3), Quảng Ngãi (2), Ninh Bình (2), Bình Dương (2), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1), Tây Ninh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Yên Bái (-23), Nghệ An (-22), Quảng Bình (-18).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+87), Hải Dương (+21), Hải Phòng (+20).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 790 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.732.429 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.366 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.724.663 ca, trong đó có 9.559.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.603.074), TP. Hồ Chí Minh (609.680), Nghệ An (485.055), Bắc Giang (387.636), Bình Dương (383.790).

Ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận 568 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 142 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 11/6 đến 16h ngày 12/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 568 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 568 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-13-6-viet-nam-ghi-nhan-617-truong-hop-nhiem-covid-19-tang-48-ca-so-voi-ngay-truoc-do-476120.html