Ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận 774 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 92 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 16/06/2022 17:43

Tính từ 16h ngày 15/6 đến 16h ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 774 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 15/6 đến 16h ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 774 ca ghi nhận trong nước (giảm 92 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố (có 635 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (145), Đà Nẵng (48), Nghệ An (45), Bắc Ninh (42), Vĩnh Phúc (36), TP. Hồ Chí Minh (31), Lào Cai (30), Phú Thọ (28), Quảng Ninh (27), Yên Bái (27), Bắc Kạn (20), Nam Định (20), Hải Phòng (20), Hà Nam (19), Tuyên Quang (18), Thái Nguyên (18), Quảng Bình (18), Hưng Yên (16), Thái Bình (16), Ninh Bình (14), Sơn La (14), Quảng Trị (13), Hải Dương (13), Hà Giang (11), Lai Châu (10), Hòa Bình (10), Lạng Sơn (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Thanh Hóa (7), Cao Bằng (6), Lâm Đồng (6), Bắc Giang (5), Điện Biên (5), Khánh Hòa (3), Gia Lai (3), Bến Tre (3), Phú Yên (2), Bình Dương (2), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Bình Định (1), Bình Phước (1), Quảng Nam (1), An Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-103), Quảng Bình (-14), Phú Thọ (-12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (+22), Đà Nẵng (+15), Hà Giang (+11).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 764 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.734.925 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.383 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.727.159 ca, trong đó có 9.580.288 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.603.518), TP. Hồ Chí Minh (609.751), Nghệ An (485.180), Bắc Giang (387.648), Bình Dương (383.794).

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