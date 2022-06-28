Ngày 28/6, Việt Nam ghi nhận 769 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 132 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 769 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 769 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 769 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 769 ca ghi nhận trong nước (tăng 132 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 665 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (158), Phú Thọ (62), Nghệ An (54), Bắc Ninh (40), Sơn La (40), Đà Nẵng (38), TP. Hồ Chí Minh (32), Yên Bái (32), Lào Cai (27), Quảng Ninh (26), Hòa Bình (26), Hà Nam (21), Vĩnh Phúc (21), Bắc Kạn (17), Hưng Yên (16), Tuyên Quang (15), Cao Bằng (14), Thái Bình (13), Hải Dương (13), Quảng Bình (12), Ninh Bình (11), Thái Nguyên (11), Nam Định (11), Hải Phòng (9), Quảng Trị (8 ), Thanh Hóa (7), Khánh Hòa (6), Lạng Sơn (5), Lâm Đồng (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Điện Biên (4), Bắc Giang (3), Lai Châu (2), Bình Thuận (2), Bến Tre (2), Đồng Tháp (1), Cà Mau (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-55), Hà Nội (-30), Đà Nẵng (-24).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+44), Phú Thọ (+43), Bắc Ninh (+40).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 700 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.744.854 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.452 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.737.087 ca, trong đó có 9.663.155 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.605.384), TP. Hồ Chí Minh (610.064), Nghệ An (485.595), Bắc Giang (387.728), Bình Dương (383.801).

Ngày 27/6, Việt Nam ghi nhận 637 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 80 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 26/6 đến 16h ngày 27/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 637 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-28-6-viet-nam-ghi-nhan-769-truong-hop-nhiem-covid-19-tang-132-ca-so-voi-ngay-truoc-do-479484.html