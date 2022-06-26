Ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận 557 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 100 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 25/6 đến 16h ngày 26/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 557 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 557 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 25/6 đến 16h ngày 26/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 557 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 557 ca ghi nhận trong nước (giảm 100 ca so với ngày trước đó) tại 32 tỉnh, thành phố (có 476 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (177), TP. Hồ Chí Minh (32), Bắc Ninh (32), Phú Thọ (26), Quảng Ninh (21), Nghệ An (21), Bắc Kạn (20), Quảng Bình (18), Lào Cai (16), Vĩnh Phúc (14), Thái Nguyên (14), Tuyên Quang (14), Đà Nẵng (14), Thanh Hóa (12), Thái Bình (12), Thừa Thiên Huế (12), Sơn La (11), Nam Định (11), Ninh Bình (11), Yên Bái (11), Quảng Trị (10), Hà Nam (10), Hòa Bình (9), Lâm Đồng (6), Hải Dương (6), Cao Bằng (6), Điện Biên (3), Hưng Yên (2), Khánh Hòa (2), Lai Châu (2), Quảng Nam (1), Bến Tre (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Yên Bái (-32), Bắc Ninh (-21), Phú Thọ (-19).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Kạn (+20), Thừa Thiên Huế (+12), Hà Nội (+8).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 680 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.743.448 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.490 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.735.681 ca, trong đó có 9.646.997 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.605.038), TP. Hồ Chí Minh (610.018), Nghệ An (485.531), Bắc Giang (387.719), Bình Dương (383.796).

Ngày 25/6, Việt Nam ghi nhận 657 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 4 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 24/6 đến 16h ngày 25/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 657 ca ghi nhận trong nước,

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-26-6-viet-nam-ghi-nhan-557-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-100-ca-so-voi-ngay-truoc-do-479128.html