Ngày 24/6, Việt Nam ghi nhận 653 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 87 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 653 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 653 ca ghi nhận trong nước

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 653 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 653 ca ghi nhận trong nước (giảm 87 ca so với ngày trước đó) tại 38 tỉnh, thành phố (có 534 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (162), Đà Nẵng (47), Yên Bái (42), Phú Thọ (39), Quảng Ninh (31), Nghệ An (31), Lào Cai (27), TP. Hồ Chí Minh (24), Quảng Trị (16), Tuyên Quang (15), Thái Bình (14), Thái Nguyên (14), Cao Bằng (13), Sơn La (13), Bắc Kạn (12), Vĩnh Phúc (12), Nam Định (12), Hà Tĩnh (11), Hà Nam (10), Hòa Bình (10), Lạng Sơn (9), Lai Châu (8 ), Hải Dương (8 ), Hưng Yên (8 ), Hà Giang (8 ), Ninh Bình (8 ), Lâm Đồng (7), Quảng Bình (7), Thanh Hóa (6), Quảng Ngãi (5), Bến Tre (5), Phú Yên (4), Điện Biên (4), Bình Định (3), Gia Lai (3), Khánh Hòa (2), Đồng Tháp (2), Bắc Giang (1).

- Sở Y tế An Giang đăng ký bổ sung 986 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổng sung thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-54), Nghệ An (-20), TP. Hồ Chí Minh (-14).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Trị (+13), Hà Tĩnh (+11), Hà Nội (+8).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 683 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.742.234 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.436 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.734.467 ca, trong đó có 9.634.458 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.604.692), TP. Hồ Chí Minh (609.959), Nghệ An (485.489), Bắc Giang (387.719), Bình Dương (383.796).

Ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận 888 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 140 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 21/6 đến 16h ngày 22/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 888 ca ghi nhận trong nước.

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