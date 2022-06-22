Ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận 888 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 140 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 21/6 đến 16h ngày 22/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 888 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 21/6 đến 16h ngày 22/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 888 ca ghi nhận trong nước (tăng 140 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 747 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (149), Hải Phòng (88), Đà Nẵng (61), Nghệ An (51), Bắc Ninh (50), Yên Bái (45), Phú Thọ (34), Quảng Ninh (28), Lào Cai (26), Vĩnh Phúc (25), TP. Hồ Chí Minh (25), Quảng Bình (22), Sơn La (17), Bạc Liêu (16), Hà Giang (15), Thái Bình (15), Hà Nam (15), Thái Nguyên (15), Ninh Bình (14), Hà Tĩnh (14), Bắc Kạn (13), Hòa Bình (12), Hải Dương (11), Nam Định (11), Thanh Hóa (11), Tuyên Quang (11), Quảng Trị (10), Lâm Đồng (9), Đồng Tháp (9), Cao Bằng (8 ), Bến Tre (7), Thừa Thiên Huế (7), Bắc Giang (7), Điện Biên (6), Cà Mau (6), Hưng Yên (6), Bình Định (5), Lạng Sơn (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Gia Lai (2), Bình Phước (1), Lai Châu (1), Hậu Giang (1).

- Sở Y tế Ninh Thuận đăng ký bổ sung 58 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổng sung thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-40), Lào Cai (-16), Quảng Ngãi (-12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+86), Đà Nẵng (+46), Bạc Liêu (+16).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 698 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.739.855 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.417 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.732.088 ca, trong đó có 9.620.020 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.604.376), TP. Hồ Chí Minh (609.897), Nghệ An (485.407), Bắc Giang (387.718), Bình Dương (383.796).

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