Ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận 748 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 228 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 20/6 đến 16h ngày 21/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 748 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 20/6 đến 16h ngày 21/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 748 ca ghi nhận trong nước (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 636 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (145), Phú Thọ (74), Nghệ An (44), Lào Cai (42), Bắc Ninh (37), Yên Bái (34), TP. Hồ Chí Minh (26), Quảng Ninh (25), Hà Nam (22), Hải Dương (21), Bắc Giang (19), Vĩnh Phúc (19), Cao Bằng (17), Hòa Bình (16), Hưng Yên (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Đà Nẵng (15), Thái Bình (15), Quảng Bình (14), Thái Nguyên (13), Tuyên Quang (13), Quảng Ngãi (12), Lai Châu (11), Quảng Trị (10), Long An (9), Bắc Kạn (9), Nam Định (8 ), Sơn La (8 ), Lâm Đồng (8 ), Lạng Sơn (7), Thanh Hóa (5), Ninh Bình (5), Tây Ninh (4), Đồng Tháp (2), Gia Lai (2), Hải Phòng (2), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Bình Định (1), Kiên Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (-12), Hà Giang (-10), Bạc Liêu (-9).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (+47), Lào Cai (+29), Nghệ An (+27).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 695 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.738.909 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.410 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.731.142 ca, trong đó có 9.614.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.604.227), TP. Hồ Chí Minh (609.872), Nghệ An (485.356), Bắc Giang (387.711), Bình Dương (383.796).

Ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận 521 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 13 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 521 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 520 ca ghi nhận trong nước.

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