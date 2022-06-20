Ngày 20/6, Việt Nam ghi nhận 521 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 13 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 521 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 520 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 521 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 520 ca ghi nhận trong nước (giảm 13 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 432 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (141), Đà Nẵng (27), Phú Thọ (27), Yên Bái (24), Quảng Ninh (23), Hải Dương (22), Hưng Yên (20), Nghệ An (17), Nam Định (15), Thái Bình (14), Thái Nguyên (14), Lào Cai (13), Bắc Ninh (11), Quảng Bình (11), Bắc Giang (10), Hà Giang (10), Bạc Liêu (9), Vĩnh Phúc (9), Hải Phòng (9), Quảng Ngãi (9), TP. Hồ Chí Minh (8 ), Lâm Đồng (8 ), Sơn La (7), Thanh Hóa (7), Cao Bằng (6), Bắc Kạn (6), Hà Nam (6), Tây Ninh (5), Hòa Bình (5), Ninh Bình (5), Tuyên Quang (5), Bình Định (3), Khánh Hòa (2), Điện Biên (2), Vĩnh Long (2), Hà Tĩnh (2), Quảng Nam (1), Bình Phước (1), Bình Dương (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-16), Tuyên Quang (-15), Lào Cai (-14).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên (+14), Hải Dương (+14), Bạc Liêu (+9).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 710 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.738.161 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.405 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.730.394 ca, trong đó có 9.608.583 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.604.082), TP. Hồ Chí Minh (609.846), Nghệ An (485.312), Bắc Giang (387.692), Bình Dương (383.795).

Ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận 533 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 166 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 18/6 đến 16h ngày 19/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 533 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-20-6-viet-nam-ghi-nhan-521-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-13-ca-so-voi-ngay-truoc-do-477835.html