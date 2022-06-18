Ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận 699 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 24 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 17/6 đến 16h ngày 18/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 699 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 699 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 17/6 đến 16h ngày 18/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 699 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 699 ca ghi nhận trong nước (giảm 24 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 509 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (141), Nghệ An (48), TP. Hồ Chí Minh (39), Phú Thọ (36), Lào Cai (33), Bắc Ninh (32), Yên Bái (32), Hải Phòng (30), Quảng Ninh (26), Đà Nẵng (24), Nam Định (19), Tuyên Quang (18), Vĩnh Phúc (17), Thái Bình (16), Thái Nguyên (16), Bắc Kạn (16), Ninh Bình (15), Hải Dương (13), Bắc Giang (13), Hà Giang (12), Sơn La (12), Quảng Trị (12), Quảng Bình (12), Hà Nam (12), Lâm Đồng (7), Bình Phước (7), Cao Bằng (7), Hòa Bình (6), Lạng Sơn (6), Hưng Yên (6), Thanh Hóa (5), Lai Châu (3), Điện Biên (2), Khánh Hòa (2), Bến Tre (2), Đồng Tháp (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thừa Thiên Huế (-17), Phú Thọ (-14), Vĩnh Phúc (-12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+21), Hồ Chí Minh (+15), Nghệ An (+11).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 729 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.737.107 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.426 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.729.341 ca, trong đó có 9.594.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.603.801), TP. Hồ Chí Minh (609.814), Nghệ An (485.265), Bắc Giang (387.675), Bình Dương (383.794).

Ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận 774 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 92 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 15/6 đến 16h ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 774 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-17-6-viet-nam-ghi-nhan-699-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-24-ca-so-voi-ngay-truoc-do-477398.html