Ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận 533 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 166 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 18/6 đến 16h ngày 19/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 533 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 18/6 đến 16h ngày 19/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 533 ca ghi nhận trong nước (giảm 166 ca so với ngày trước đó) tại 38 tỉnh, thành phố (có 434 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (140), Nghệ An (30), Lào Cai (27), Quảng Ninh (25), Phú Thọ (25), TP. Hồ Chí Minh (24), Đà Nẵng (24), Bắc Ninh (21), Tuyên Quang (20), Yên Bái (15), Thái Nguyên (15), Thái Bình (14), Nam Định (14), Sơn La (12), Hòa Bình (12), Hà Giang (12), Quảng Bình (11), Hải Phòng (9), Vĩnh Phúc (9), Hải Dương (8 ), Cao Bằng (8 ), Thanh Hóa (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (6), Lâm Đồng (5), Bắc Kạn (5), Quảng Trị (5), Ninh Bình (4), Hà Nam (4), Thừa Thiên Huế (3), Điện Biên (2), Bình Định (2), Lạng Sơn (2), Lai Châu (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-21), Nghệ An (-18), Yên Bái (-17).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hòa Bình (+6), Thanh Hóa (+3), Thừa Thiên Huế (+3).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 724 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.737.640 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.431 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.729.874 ca, trong đó có 9.598.813 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.603.941), TP. Hồ Chí Minh (609.838), Nghệ An (485.295), Bắc Giang (387.682), Bình Dương (383.794).

Ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận 699 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 24 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 17/6 đến 16h ngày 18/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 699 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 699 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-19-6-viet-nam-ghi-nhan-533-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-166-ca-so-voi-ngay-truoc-do-477567.html