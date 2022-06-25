Ngày 25/6, Việt Nam ghi nhận 657 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 4 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 24/6 đến 16h ngày 25/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 657 ca ghi nhận trong nước,

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 24/6 đến 16h ngày 25/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 657 ca ghi nhận trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (169), Bắc Ninh (53), Phú Thọ (45), Yên Bái (43), Lào Cai (34), TP. Hồ Chí Minh (27), Quảng Ninh (22), Quảng Bình (21), Nghệ An (21), Hải Phòng (18), Vĩnh Phúc (17), Đà Nẵng (15), Hòa Bình (15), Hà Nam (14), Thái Nguyên (13), Ninh Bình (12), Cao Bằng (12), Thái Bình (12), Hưng Yên (11), Thanh Hóa (9), Quảng Trị (9), Tuyên Quang (9), Nam Định (8 ), Hải Dương (7), Lâm Đồng (7), Điện Biên (6), Sơn La (5), Lai Châu (5), Khánh Hòa (5), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bình Định (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Phước (1), Lạng Sơn (1), Đồng Tháp (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (-32), Bắc Kạn (-12), Hà Tĩnh (-11.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+53), Hải Phòng (+18), Quảng Bình (+14).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 677 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.742.891 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.484 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.735.124 ca, trong đó có 9.639.697 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.604.861), TP. Hồ Chí Minh (609.986), Nghệ An (485.510), Bắc Giang (387.719), Bình Dương (383.796).

Ba người trong một gia đình nhập viện nguy kịch vì ăn phải loại thịt này Ba trường hợp trong cùng 1 gia đình được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên với triệu chứng chóng mặt, nôn nhiều, đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm theo tức ngực, khó thở.

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