Ngày 27/6, Việt Nam ghi nhận 637 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 80 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 26/6 đến 16h ngày 27/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 637 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 26/6 đến 16h ngày 27/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 637 ca ghi nhận trong nước (tăng 80 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 598 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (188), Hải Phòng (64), Đà Nẵng (62), Yên Bái (31), Quảng Ninh (21), Hải Dương (21), Lào Cai (19), Phú Thọ (19), TP. Hồ Chí Minh (14), Vĩnh Phúc (13), Hưng Yên (12), Thái Bình (12), Thái Nguyên (12), Lạng Sơn (11), Hòa Bình (11), Bắc Kạn (10), Nghệ An (10), Sơn La (9), Quảng Bình (9), Điện Biên (8 ), Tuyên Quang (8 ), Cao Bằng (8 ), Quảng Ngãi (7), Hà Nam (7), Quảng Trị (6), Thanh Hóa (6), Bắc Giang (6), Ninh Bình (5), Hà Giang (5), Nam Định (5), Bình Dương (5), Lâm Đồng (4), Hà Tĩnh (2), Gia Lai (2), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1), Bình Định (1), Quảng Nam (1), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-32), TP. Hồ Chí Minh (-18), Thừa Thiên Huế (-12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+64), Đà Nẵng (+48), Yên Bái (+20).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 697 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.744.085 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.447 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.736.318 ca, trong đó có 9.653.650 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.605.226), TP. Hồ Chí Minh (610.032), Nghệ An (485.541), Bắc Giang (387.725), Bình Dương (383.801).

Ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận 557 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 100 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 25/6 đến 16h ngày 26/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 557 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 557 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-27-6-viet-nam-ghi-nhan-637-truong-hop-nhiem-covid-19-tang-80-ca-so-voi-ngay-truoc-do-479298.html