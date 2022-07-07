Thi tốt nghiệp THPT, thí sinh ở Bình Phước phải nằm cáng đến dự thi bằng xe cứu thương

Ngày 7/7, trong ngày đầu của đợt thi tốt nghiệp THPT tại điểm Trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, một thí sinh phải nằm cáng đến điểm thi bằng xe cứu thương.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, chiều ngày 6/7, lực lượng tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa nhận được thông tin từ gia đình thí sinh Hà Thanh Trâm về việc em bị tai nạn giao thông trước đó nên không thể tự đến điểm thi.

Thí sinh Hà Thanh Trâm nằm cán đến đến điểm thi.

Sau khi nắm bắt thông tin, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trâm, Huyện Đoàn Bù Đốp đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê xe cứu thương và dụng cụ chuyên dụng để chở em đến điểm thi. Ngoài ra, Huyện Đoàn Bù Đốp cũng cử lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ em Trâm trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh Trâm tại điểm thi.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Đốp cũng đã trao học bổng ngôi sao hi vọng cho em Trâm nhằm động viên giúp em thêm tự tin hoàn thành kỳ thi của mình trong những ngày tới.

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