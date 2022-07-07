Xưởng gỗ sát cây xăng Đồng Lư bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đời sống 07/07/2022 12:08

Một xưởng gỗ, ván ép nằm sát cây xăng Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy và 4 xe chữa cháy tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Theo Báo Công An Nhân Dân, ngày 7 tháng 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết: “Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động dập tắt đám cháy xưởng sản xuất ngay gần cây xăng thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội). 

Hiện đơn vị đã bàn giao cho Công an huyện Quốc Oai bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu.

Vụ việc xảy ra vào 21h37’ đêm 6/7, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xưởng tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. 

Xưởng gỗ sát cây xăng Đồng Lư bất ngờ bốc cháy dữ dội - Ảnh 1

Nhà xưởng chứa gỗ, ván ép của Công ty CP Lộc Thành bốc cháy. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Sau khi nhận thông tin, nhận định có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận là cây xăng thôn Đồng Lư, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy và 4 xe chữa cháy của các đơn vị: Công an huyện Quốc Oai, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 6 (Công an TP Hà Nội) cùng hàng chục CBCS tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Theo Báo Công An Nhân Dân, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 250m2, kết cấu khung thép, mái tôn. Phía trong chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt lửa, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh như gỗ, ván ép… Đặc biệt, xưởng này nằm ngay cạnh cây xăng Đồng Lư.

Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước tự nhiên từ ao làng, tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận và khu vực cây xăng gần đó.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 22 giờ 10 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khống chế và dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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