Người đàn ông nhậu say đang cự cãi với vợ trong nhà, khi thấy người phụ nữ hàng xóm đi ngang, người này đã bất ngờ cầm dao rựa xông ra vô cớ chém khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ Phạm Minh Thanh (36 tuổi, ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thanh cầm dao rựa xông ra đường vô cớ tấn công bà T.M.Tr Ảnh: Báo Pháp Luật

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/7, sau khi Thanh uống rượu đã xảy ra cự cãi với vợ tại nhà ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, vào thời điểm đó bà T.M.Tr (58 tuổi) là hàng xóm của Thanh đi ngang nhìn vào nhà thì bị Thanh cầm dao rựa xông ra cổng vô cớ chém vào người bà T. khiến bà T bị tử vong.

Phạm Minh Thanh 36 tuổi, ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm Ảnh: Zingnews

Gây án xong Thanh bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, sau đó đến công an xã đầu thú.

Theo người dân địa phương xã Bình Thắng, nhà bà T cách nhà Thanh ở khoảng 30 mét. Từ trước đến nay giữa bà T và Thanh không xảy ra mâu thuẫn gì. Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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