Mới đây, Công an TP.Biên Hoà đã bất ngờ đột kích kiểm tra quán bar Vip Lounge tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai), cảnh sát đã đã đưa 180 người về trụ sở và tiến hành test nhanh với ma túy.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 10/7 Công an TP.Biên Hoà cho biết, khoảng 23 giờ 30 ngày 9/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã ập vào quán bar Vip Lounge tại khu phố 7, phường Thống Nhất.

Tại đây, công an đã phát hiện nhiều thanh niên (nam, nữ) đang “bay”, lắc trong tiếng nhạc lớn. Trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Thấy lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng ném ma túy xuống sàn để phi tang. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 8 viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy dạng hàng khay được các đối tượng ném vương vãi trên sàn nhà.

Hơn 180 đối tượng có mặt trong quán bar được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai và test nhanh ma túy. Qua test nhanh phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma túy.

Sau 5 ngày mất tích, thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đã được tìm thấy Đầu giờ sáng ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tìm thấy nam công nhân bị lũ cuốn sau 5 ngày mất tích trong hầm thủy điện. Nạn nhân đã tử vong.

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