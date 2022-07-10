Rạng sáng ngày 10/7, kho hoá chất rộng hơn 1.000 m2 ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bất ngờ cháy lớn. Đám cháy kéo dài trong nhiều giờ và lan sang dãy nhà trọ khiến một người bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, trưa ngày 10/7, lực lượng Cảnh Sát PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phun nước, dập lửa tàn trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 10/7, người dân sống gần kho hóa chất làm thức ăn chăn nuôi trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn từ trong kho. Sau đó, đám cháy bốc lên nghi ngút, khói lửa bùng lên dữ dội.

Khu vực kho hoá chất bất ngờ cháy lớn vào rạng sáng ngày 10/7 Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lửa lớn kèm cột khói cao hàng trăm mét từ đám cháy bao trùm khu vực tỏa mùi nồng nặc khiến cư dân khu vực náo loạn trong đêm, nhiều người bỏ chạy thoát thân, không kịp mang theo tài sản.

Cảnh sát PCCC điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận dập lửa. Đám cháy lan rộng hàng nghìn mét vuông khiến việc chữa cháy phải kéo dài nhiều giờ.

Ngọn lửa bao trùm nhà kho rộng hơn 1.000 m2, sau đó lan sang nhiều phòng trọ kế bên khiến ông T. (52 tuổi) bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, một số người khác cũng bị bỏng nhẹ. Trần Văn H. là con ruột ông T. cho hay, hiện bác sĩ tiên lượng sức khỏe cha anh đang diễn biến rất xấu.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy và tổng thiệt hại do vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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