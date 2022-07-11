Từ 0h ngày 11/7, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Đời sống 11/07/2022 10:17

Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Từ 0h ngày 11/7, giá xăng giảm 3.090 - 3.110 đồng, còn các mặt hàng dầu cũng hạ 800 - 3.020 đồng.

Theo thông tin từ Báo Sức Khỏe Và Đời Sống, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Tại kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng dầu giảm mạnh so với mức giá tại lần điều chỉnh gần nhất.

Từ 0h ngày 11/7, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích mỗi lít xăng 950 đồng vào quỹ. Dầu diesel trích lập 550 đồng một lít, dầu hỏa 800 đồng và dầu mazut trích 950 đồng một kg.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.788 đồng/lít (giảm 3.103 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.886 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 29.675 đồng/lít (giảm 3.088 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); 

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.593 đồng/lít (giảm 3.022 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); 

Dầu hỏa: không cao hơn 26.345 đồng/lít (giảm 2.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.712 đồng/kg (giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Thời gian vừa qua, trước việc giá xăng dầu liên tục tăng cao, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo Chính phủ đề xuất, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các loại xăng dầu về mức thấp nhất trong khung thuế bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH.

Từ 0h ngày 11/7, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh - Ảnh 2
Ảnh: Báo Sức Khỏe Và Đời Sống

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 17 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 4 lần giảm; lần giảm giá mạnh nhất là hơn 1.000 đồng/lít và lần tăng mạnh nhất gần 3.000 đồng/lít.

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