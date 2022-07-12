Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang điều tra vụ mâu thuẫn, đánh nhau giữa những người hàng xóm tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), một người bị thương do chó của “hàng xóm” cắn.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 29/5, Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) nhậu cùng Tâm (39 tuổi) tại nhà của Ngọc. Trong lúc trò chuyện trên bàn nhậu, Tâm tình cờ biết trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo (46 tuổi, hàng xóm Ngọc) có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, ông Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, mâu thuẫn chẳng những không được giải quyết mà còn căng thẳng hơn giữa 3 người Ngọc, Tâm và Thảo dẫn đến cự cãi. Ngọc và Tâm xông tới dùng tay, chân đánh Thảo.

Ông Thảo về nhà lấy xẻng quay lại trả thù nhưng bị ông Ngọc chống cự và đánh lại nhiều phát, gây thương tích ở mắt trái. Tiếp đó, Tâm và Ngọc tiếp tục dùng xẻng đánh vào người Thảo gây thương tích vùng phía sau gáy.

Ảnh minh họa: Internet

Bực tức về việc bị đánh, ông Thảo về nhà thả 2 con chó qua nhà đối thủ và cắn ông Ngọc bị thương ở mặt, tay, chân. Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện vụ việc, qua can ngăn và lùa chó về nhà, sự việc mới dừng lại. Được biết, con chó đã cắn ông Ngọc là - loài chó dữ Pitpull.

Trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Sơn Trà cho biết: “Cơ quan này đang lấy lời khai, xác định thương tật các bên sau đó mới có bước xử lý tiếp theo về việc có khởi tố vụ án hay không.”

Trung tá Quang nhấn mạnh: “Việc hàng xóm xích mích dẫn đến đánh nhau gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của địa bàn nên chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật”.

Luật sư Trần Văn Hòa, Công ty luật An Mỹ (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho hay: “Trong trường hợp này, cần xem xét về hành vi cố ý gây thương tích của Thảo, vì ông Thảo biết Pitpull là loài chó dữ, nếu thả ra không rọ mõm có thể cắn người, gây thương tích.”

“Việc ông Thảo biết nhưng vẫn cố tình lùa chó ra để cắn hàng xóm cho thấy dấu hiệu cố ý gây thương tích cho người khác.” Luật sư Hòa nhận định. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Từ 0h ngày 11/7, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Từ 0h ngày 11/7, giá xăng giảm 3.090 - 3.110 đồng, còn các mặt hàng dầu cũng hạ 800 - 3.020 đồng.

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