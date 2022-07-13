Giữa lúc mưa giông, 2 người phụ nữ đang đi làm đồng ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội thì bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing, sáng ngày 13/7, Hà Nội có mưa dông cục bộ, sét xuất hiện trong cơn mưa dông khiến hai người phụ nữ đang làm đồng ở huyện Hoài Đức bị đánh trúng tử vong tại chỗ.

Báo Giao Thông cho biết, vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 7h10 sáng ngày 13/7, tại cánh đồng thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Cánh đồng thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Zingnews

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội xảy ra mưa giông lớn kèm theo gió mạnh. Tại thời điểm trên, 2 người phụ nữ đang gặt trên cánh đồng không kịp chạy trú mưa nên đã bị sét đánh không qua khỏi. Được biết, khu vực xảy ra sự việc là cánh đồng bằng phẳng, có đường dây điện cao thế chạy qua.

Báo Lao Động cho biết, một nạn nhân là người ở Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, người ở thôn Cộng Hoà, xã Cộng Hoà cùng ở huyện Quốc Oai sang làm thuê tại xã Vân Côn.

Nhận được tin báo, chính quyền và Công an xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường Ảnh: Báo Lao Động

Theo UBND xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, nạn nhân bị tử vong thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương, đó là gia đình nạn nhân N.T.T (SN 1972 ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn, nhà có chồng bị câm điếc bẩm sinh và 2 con nhỏ.

Nhận được tin báo, chính quyền và Công an xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Chính quyền xã Vân Côn huyện Hoài Đức cũng đã phối hợp với chính quyền 2 xã Đồng Quang, Cộng Hoà huyện Quốc Oai và gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Khánh Hòa: Tài xế chở quá tải và có nồng độ cồn trong máu Cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe tải trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Khánh Hòa chở quá tải và có tài xế có nồng độ cồn trong máu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-thuong-tam-2-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-giua-dong-482758.html