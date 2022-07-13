Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12/7, tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX.Duyên Hải, bảo vệ của Công ty Trung Nam phát hiện ông Trần Vĩnh Xuân (SN 1961, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) đang bị thương, nằm dưới đất nên đã trình báo với Cơ quan công an.

Theo thông tin từ Zing, ngày 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp xe máy của tài xế xe ôm, xảy ra tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Công an tìm thấy con dao tại hiện trường, nghi là hung khí của vụ cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, sau khi làm việc với nạn nhân công an cho biết, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 12/7, tại bến xe TX.Duyên Hải có 1 đối tượng mặc áo công nhân thuê ông Xuân chở đi về hướng Công ty Trung Nam.

Ảnh: Zingnews

Khi đến đoạn đường vắng gần Công ty Trung Nam, đối tượng đã dùng hung khí đột ngột tấn công ông Xuân, gây thương tích ở vùng đầu và 2 bàn tay, sau đó cướp xe máy hiệu Future F1 màu đỏ đen mang biển số 84M1-10660 trước khi tẩu thoát.

Sau khi gây án đối tượng đã mang xe máy cướp được đi cầm 5 triệu đồng. Cảnh sát đã thu giữ được xe máy của nạn nhân ở tiệm cầm đồ tại địa phương và con dao nghi là hung khí thủ phạm đã sử dụng gây án ở khu vực gần hiện trường. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương truy bắt đối tượng.

Cũng theo thông tin từ Zing, cảnh sát thông báo đặc điểm nghi phạm là thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1,65 m, nói giọng Bắc. Người này mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, bên tai trái có đeo khoen.

Cảnh sát đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến nghi phạm có đặc điểm miêu tả ở trên thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693.729106 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự) và 02943.832014 (trực ban Công an thị xã Duyên Hải).