Theo thông tin từ Zing, ngày 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp xe máy của tài xế xe ôm, xảy ra tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12/7, tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX.Duyên Hải, bảo vệ của Công ty Trung Nam phát hiện ông Trần Vĩnh Xuân (SN 1961, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) đang bị thương, nằm dưới đất nên đã trình báo với Cơ quan công an.