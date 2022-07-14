Hà Tĩnh vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là em D.V.S. (16 tuổi; trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị). D.V.S. đã cùng nhóm bạn rủ nhau ra hồ chứa nước tại khu vực Bàu Mưng (xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để tắm nhưng không may bị đuối nước thương tâm.

Theo theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng ngày 14/7, UBND xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là em D.V.S. (16 tuổi; trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị).

Báo Đại Đoàn Kết cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 13/7. Theo đó, khoảng 17h, em D.V.S. và nhóm bạn gồm 6 người cùng thôn rủ nhau ra hồ chứa nước thuộc khu vực Bàu Mưng để tắm. Sau khi tắm xong, nhóm bạn lên bờ để chuẩn bị ra về thì bất ngờ phát hiện em D.V.S. bị đuối nước nên đã nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu nên em S. bị chìm và mất tích.

Hồ chứa nước thuộc khu vực Bàu Mưng, nơi nam sinh lớp 11 bị đuối nước Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành tìm kiếm thi thể em S..

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em S. ở giữa lòng hồ. Lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về lo mai táng. Được biết, D.V.S. đang là học sinh lớp 11 của trường THPT trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 12/7, trên địa bàn xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái, một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi cùng ngụ tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc đã tử vong tại hồ nước gần nhà. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 người chết thương tâm.

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