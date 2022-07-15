Quảng Trị: Xe khách biển số Lào bị lật trên Quốc lộ 9, người dân đập kính giải cứu thành công 14 người trên xe

Xe khách mang BKS Lào-3033 bị lật khi đnag lưu thông trên đường QL9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà

Theo thông tin từ Báo An Toàn Giao Thông, Ngày 15/7, Trạm CSGT ĐaKrông (Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe khách biển số Lào bị lật.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h20' ngày 15/7, tại Km 13+900, đoạn qua thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Lúc này, xe khách mang BKS Lào-3033 do tài xế Nanthavongsa (SN 1958, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển, chạy trên QL9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà.

Chiếc xe lao lên dải phân cách rồi tông vào trụ bê tông lắp đặt biển quảng cáo, lật ngang Ảnh: Báo An Toàn Giao Thông

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, chiếc xe lao lên dải phân cách rồi tông vào trụ bê tông lắp đặt biển quảng cáo, lật ngang. Trong xe, 14 hành khách người Lào (đa số phụ nữ và trẻ em) hoảng loạn, kêu cứu.

Người dân đã đập của kính, kịp thời cứu 14 người trên xe Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng đến phá kính hỗ trợ 14 hành khách cùng tài xế trong xe thoát ra ngoài. Rất may mắn vụ tai nạn không có người tử vong.

Đa số hành khách trên xe là phụ nữ và trẻ em Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ít phút sau, xe cứu thương 0 đồng của nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Vũ Văn Đinh (xã Cam Hiếu, Cam Lộ) cùng lực lượng Trạm CSGT ĐaKrông và CSGT huyện Cam Lộ cũng có mặt để trợ giúp người bị thương.

Hiện Trạm CSGT ĐaKrông (Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến xe khách biển số Lào bị lật.