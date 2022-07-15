Công an Hải Phòng bắt tại trận nhân viên nữ khoả thân, kích dục khách trong quán massage

Đời sống 15/07/2022 15:54

Vừa qua, Công an Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở karaoke và massage, phát hiện nhiều cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 1 cơ sở bị bắt tại trận nhân viên nữ và khách đều khỏa thân.

Theo thông tin từ Zing, ngày 15/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng theo đề nghị của Sở Y tế tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó tập trung vào các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao như quán bar, karaoke, massage, xông hơi, vũ trường trên địa bàn TP.Hải Phòng. 

Công an Hải Phòng bắt tại trận nhân viên nữ khoả thân, kích dục khách trong quán massage - Ảnh 1

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở massage địa chỉ: Số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Công an phát hiện 2 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ, gồm 2 khách nam và 2 nhân viên nữ đều khỏa thân

Ảnh : Báo Công An Nhân Dân

Theo Báo Công An Nhân Dân, vào lúc 0h24 ngày 13/7, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác do Thiếu tá Vũ Hoàng Anh phụ trách phối hợp với Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng) phát hiện cơ sở massage địa chỉ: Số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An có 2 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ, gồm 2 khách nam và 2 nhân viên nữ.

Trong đó có 1 khách quốc tịch Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, cả 4 người này đều đang khoả thân, 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách. Phía đại diện cơ sở massage không xuất trình được hợp đồng, chứng chỉ hành nghề của 2 nhân viên nữ.

Công an Hải Phòng bắt tại trận nhân viên nữ khoả thân, kích dục khách trong quán massage - Ảnh 2

Cơ sở Massage Nuru tại địa chỉ khu đô thị thương mại ngã 5 sân bay Cát Bi mở cửa đón khách quá giờ quy định.

Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở Massage Nuru tại địa chỉ khu đô thị thương mại ngã 5 sân bay Cát Bi phát hiện cơ sở mở cửa đón khách quá giờ quy định. Tại đây, tổ công tác phát hiện cơ sở này có 3 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ xoa bóp. Trong các phòng 304, 305 có khách nam và một nhân viên nữ xoa bóp; riêng phòng 306 có khách nam và 2 nữ nhân viên.

Kiểm tra phòng nghỉ tại tầng 1 của quán, lực lượng chức năng phát hiện có thêm 8 nhân viên nữ. Đại diện cơ sở cũng không xuất trình được chứng nhận về an toàn PCCC, hoạt động quá giờ quy định.

Lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành lập biên bản và bàn giao cho công an địa phương tiếp nhận, xử lý.

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