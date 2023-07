Công an Hải Phòng bắt tại trận nhân viên nữ khoả thân, kích dục khách trong quán massage

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở massage địa chỉ: Số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Công an phát hiện 2 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ, gồm 2 khách nam và 2 nhân viên nữ đều khỏa thân

Theo thông tin từ Zing, ngày 15/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng theo đề nghị của Sở Y tế tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó tập trung vào các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao như quán bar, karaoke, massage, xông hơi, vũ trường trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ảnh : Báo Công An Nhân Dân

Theo Báo Công An Nhân Dân, vào lúc 0h24 ngày 13/7, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác do Thiếu tá Vũ Hoàng Anh phụ trách phối hợp với Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng) phát hiện cơ sở massage địa chỉ: Số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An có 2 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ, gồm 2 khách nam và 2 nhân viên nữ.