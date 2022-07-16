Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin và 18 nghìn viên ma túy từ Myanmar về Việt Nam

Đời sống 16/07/2022 18:13

Mới đây, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 10 bánh heroin và 18 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Myanmar về Việt Nam.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, vào lúc 6h40’ ngày 16/7, tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng Lầu A Co (SN 1995), trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Cang, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin và 18 nghìn viên ma túy từ Myanmar về Việt Nam - Ảnh 1

Đối tượng Lầu A Co (SN 1995), trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy

Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo báo Giáo dục và Thời Đại, bước đầu đấu tranh khai thác, đối tượng Co đã khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở Myanmar, khi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên Đông đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

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