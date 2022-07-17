Sau hơn 17 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán trẻ em, đối tượng Trần Thị Hải (SN 1980, trú huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Thị Hải (SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Lẫm Hạ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/2/2005, Trần Thị Hải đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội mua bán trẻ em và sau đó bị truy nã. Như vậy, sau hơn 17 năm lẩn trốn, đến nay Hải đã bị Công an bắt giữ.

"Nữ quái" Trần Thị Hải đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội mua bán trẻ em sau hơn 17 năm bị truy nã Ảnh minh họa: Internet

Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng Hải theo quy định của pháp luật.

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