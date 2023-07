Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phi Bảo (SN 1977, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi cho vay nặng lãi lên tới 400%/năm.