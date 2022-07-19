Chiều ngày 18/7, một nam thanh niên mang theo hung khí xông vào Phòng giao dịch ngân hàng Agribank tại xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để cướp tài sản. Đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ trong phòng giao dịch khống chế, bắt gọn và đã bàn giao cho cơ quan Công an.

Theo thông tin từ Zing, ngày 19/7, lãnh đạo UBND xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h23 ngày 18/7, 1 nam thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang, đeo kính đen bước vào trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Thăng Long huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Báo Lao Động, đối tượng này đã rút hung khí nghi là súng và 1 con dao ra yêu cầu mọi người và các bảo vệ trong phòng giao dịch ngồi im, đồng thời yêu cầu giao dịch viên mở két sắt đưa tiền cho mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thiết bị đã được trang bị, các cán bộ và lực lượng bảo vệ trong phòng giao dịch đã phối hợp khống chế, bắt gọn đối tượng trước khi đối tượng gây án và đã bàn giao cho cơ quan Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan chức năng đang xác định súng nghi phạm mang theo là súng thật hay súng giả.

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