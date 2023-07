Tây Ninh: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 400%/năm

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phi Bảo (SN 1977, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi cho vay nặng lãi lên tới 400%/năm.

Theo Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 8/7, Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh tạm giữ hình sự Võ Phi Bảo (SN 1977, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Vào lúc 11 giờ 40 ngày 6/7, tại quán cà phê thuộc ấp Dinh, xã Mỏ Công, trinh sát phát hiện Bảo đang thu tiền lãi của người vay nên ập vào bắt giữ, thu tang vật gồm 2 ĐTDĐ, 1 xe máy, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe, trên 31 triệu đồng. Ảnh: Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh Qua khám xét nơi ở của Bảo, cơ quan Công an thu giữ thêm 26 xe môtô, 7 tập chứa nhiều nội dung liên quan đến việc cho vay, 7 điện thoại di động, 32 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô các loại... Tại cơ quan Công an, Bảo khai nhận: Từ tháng 10/2020, đã cho vay với lãi suất dao động từ 100% đến 400%/năm, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Phần lớn người vay có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn, khi có nhu cầu vay tiền, người vay có thể mang xe ô tô, xe tải, xe môtô... cùng giấy tờ tùy thân đến thế chấp. Ảnh: Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh Khổng chỉ cho vay nặng lãi, đối tượng Bảo còn đe dọa bắt cóc con của người vay để thu lại tiền nếu như người vay không trả nợ. Được biết, đối tượng Bảo có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.