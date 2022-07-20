Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 19/7 Công an quận 11, TP.HCM vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ xô xát, hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại hẻm 418 đường Hồng Bàng (Q11).

Báo Thanh Niên cho biết, qua điều tra ban đầu, chiều ngày 15/7, em L.K.D. (15 tuổi), là con gái bà Dung trong lúc vui đùa ở công viên chung cư Cây Mai thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ em đang đá bóng tại đây. Trong nhóm này có em L.D.T.N, con trai của Phương.

7 đối tượng khác liên quan đến vụ ẩu đả trên cũng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Lương Duyên Doanh Phước (37 tuổi, em trai Phương), Lương Duyên Nguyễn Trần (63 tuổi, cha Phương), Trần Hoàng Khanh (18 tuổi), Lê Quang Quí (19 tuổi), Tô Minh Nhật (22 tuổi), Huỳnh Thị Bích Dung (47 tuổi) và Ngô Thị Tường Vi (42 tuổi, em gái Dung).

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng -Ảnh: Báo Tiền Phong

Em D. đem chuyện này kể với mẹ, bà Dung đến gặp Phương thì xảy ra cự cãi. Cha của Phương là ông Trần thấy vậy đến nói chuyện, xin lỗi để Dung bỏ qua, nhưng bà Dung không đồng ý. Bà Dung sau đó gọi điện thoại cho Vi kêu thêm người đến nói chuyện nhưng Phương đã bỏ về.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, em D. ra công viên chơi thì bị Phương lấy dao dọa khiến bé gái hoảng sợ, bỏ chạy về nhà. Biết được vụ việc bà Dung bực tức gọi Lê Quang Tiến (21 tuổi) đến giải quyết mâu thuẫn với Phương. Nhận được điện thoại, Vi, Tiến cùng 8 người khác tìm đến trước nhà Phương tại hẻm 418 Hồng Bàng, phường 16, quận 11.

Hung khí trong vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thấy Phương cùng em trai và cha ruột ngồi trước cửa nhà, nhóm của Vi, Tiến chửi bới và xông vào đánh tới tấp. Trong lúc ẩu đả, Phương cầm dao đâm loạn xạ khiến Tiến bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, 3 cha con của Phương cũng bị thương nặng, nhóm còn lại vài người cũng bị thương tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa những người liên quan về trụ sở công an lấy lời khai. Hiện vụ án mạng đang được Công an tiếp tục điều tra.