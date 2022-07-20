Nam bảo vệ ném xe đạp công cộng tại công viên Bến Bạch Đằng là nhân viên của Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thăng Long Bảo An Sepre 24

Theo đó, Công ty DVBV chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An SEPRE 24 xác nhận nam thanh niên mặc trang phục bảo vệ ném xe đạp công cộng là nhân viên bảo vệ của công ty. Cụ thể, vào 23 giờ ngày 19/7, lực lượng đô thị đã về nghỉ, nhân viên bảo vệ N.T.P được công ty phân công trực tại công viên Bến Bạch Đằng, tuần tra nhắc nhở người dân rời khỏi công viên vì hết giờ phục vụ (sau 22 giờ).

Theo Báo Người Lao Động, chiều ngày 20/7, liên quan đến vụ việc xe đạp công cộng tại TP HCM bị bảo vệ ném trên đường, Công ty DVBV chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An SEPRE 24 đã có văn bản báo cáo về vụ việc này.

Nam bảo vệ N.T.P đã đưa các xe đạp trên ra khỏi phạm vi công viên và ném xuống lòng đường sau khi phát loa ba lần yêu cầu di chuyển các xe đạp dừng đỗ sai quy định nhưng không có ai hợp tác

Trong lúc tuần tra, nhân viên bảo vệ này phát hiện ba xe đạp cố tình đậu xe trên lề đường trong phạm vi công viên Bến Bạch Đằng. Mặc dù nhân viên N.T.P đã tiến hành phát loa ba lần yêu cầu di chuyển các xe đạp dừng đỗ sai quy định nhưng không có ai hợp tác, xe đạp vẫn được khóa và để trong khu vực cấm. Lúc này, nam bảo vệ N.T.P đã đưa các xe đạp trên ra khỏi phạm vi công viên và ném xuống lòng đường. Công ty đã tiến hành xác minh và xử lý vụ việc trên theo tinh thần kiên quyết cầu thị.

Theo Báo Pháp Luật, Công ty DVBV chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An SEPRE 24 đã chủ động liên hệ với Văn phòng Đại diện tại TP.HCM, thuộc Công ty CP vận tải số Trí Nam (chủ sở hữu phương tiện) vào lúc 13h45’ ngày 20/7 để trao đổi, thương lượng phương án bồi thường tài sản hư hỏng.

Hiện đại diện Công ty Trí Nam chưa có yêu cầu bồi thường cho sự việc trên và cho biết nếu phát hiện hư hỏng tài sản sẽ liên hệ lại sau.

Công ty DVBV chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An SEPRE 24 cũng yêu cầu nhân viên làm tường trình sự việc, kiểm điểm trách nhiệm về hành động của mình và đình chỉ công tác của nhân viên N.T.P. Đồng thời bố trí nhân viên khác thay thế vị trí công việc của nhân viên N.T.P đảm nhiệm.